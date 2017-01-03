نديم الجميّل في وداع الشهيد وارديني: الأشرفية تدفع كل مرة ضريبة الدم

ودّعت الأشرفية اليوم عريسها الشاب المرحوم الياس خليل وارديني في مأتم مهيب، شارك فيه العديد من أبناء الأشرفية وأصدقاء ورفاق الشهيد. وقد شارك النائب نديم الجميّل مأساة العائلة الى جانب عدد من الشخصيات السياسية.

وقد عبّر النائب الجميّل عن ألمه الكبير لفقدان الشاب الياس في ظرف مأساوي في اسطنبول، لأن الارهاب لا لون له ولا هوية، وإن الاشرفية التي تحب الحياة، تدفع في كل مرة ضريبة الدم وتخسر خيرة شبابها في أعمال إجرامية مُدانة.

وقال: “الياس الذي عرفته من قبل، كان ينظر الى المستقبل بأمل وفرح، سنفتقده وسيفتقده أصدقاءه ورفاقه طاقةً في العطاء والمحبة”.

وأضاف: “وأتقدم بالمناسبة الأليمة من عائلات الشهيدين هيكل مسلّم و ريتا شامي اللذين سقطا أيضاً شهيدين في هذا الحادث الإجرامي الذي أدمى القلوب”.