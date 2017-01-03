الحريري يعلن الحداد العام على ضحايا إعتداء إسطنبول بين 2 و3 من بعد الظهر

اصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة تحمل الرقم 1/2017 تقضي باعلان الحداد العام لساعة واحدة من الثانية من بعد الظهر وحتى الثالثة عصرا. ونصت المذكرة على الآتي:

“يعلن الحداد العام على ارواح الضحايا الشهداء الذين سقطوا في الساعات الاولى من يوم الاحد الواقع في 1/1/2017 نتيجة العمل الارهابي الآثم في مدينة اسطنبول.

لذلك، يتوقف العمل لمدة ساعة اعتبارا من الثانية من بعد الظهر ولغاية الثالثة عصر اليوم الثلثاء في 3 كانون الثاني 2017 على كل الاراضي اللبنانية، على ان تعدل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون في هذه المدة (ساعة واحدة ) بما يتناسب مع هذه الفاجعة الاليمة، على ان يقف اللبنانيون مدة خمس دقائق عند الساعة الثالثة عصرا حيثما وجدوا استنكارا لهذه الجريمة النكراء وتعبيرا لبنانيا ووطنيا شاملا ضد الارهاب والارهابيين وتضامنا مع عائلات الشهداء الابرار والجرحى وعائلاتهم”.