الحريري: زيارة الرئيس عون إلى السعوديّة سيكون لها دور كبير

أشار رئيس الحكومة سعد الحريري إلى أنّ البلد اليوم أكثر ارتياحا، سياسيا وحتى نفسيا، ونأمل أن ينعكس ذلك إيجابا على مختلف الصعد، ورأى أن زيارة الرئيس ميشال عون إلى المملكة سيكون لها دور كبير، خاصة أن المملكة مهتمة بهذه الزيارة بشكل كبير وهو أيضا أرادها أن تكون أول زيارة له للخارج، وهذا الامر سينعكس إيجابا عليكم إن شاء الله. كلام الحريري جاء خلال استقباله رئيس في السراي الحكومي وفدا من رجال الاعمال اللبنانيين في جدة في حضور قنصل عام لبنان في جدة زياد عطالله ورئيس مجلس الاعمال اللبناني السعودي رؤوف ابو زكي.

اضاف: نحن سنتابع بشكل متواصل كل الأمور التي تخص اللبنانيين في الاغتراب، وسنقوم بكل ما يلزم لكي نشجع كل المواطنين على العودة الى لبنان والاستثمار فيه والعمل من اجله. ويجب أن نعمل لإعادة الثقة لدى كل اللبنانيين، ونحن نضع خططا لتأهيل مختلف القطاعات من بنى تحتية وكهرباء و مياه و اتصالات و مستشفيات و مدارس و غيرها.

وتابع: كذلك أود أن أشكر رجال الأعمال الذين ساهموا في بناء القنصلية اللبنانية، ونحن كدولة نحاول أن نعمل على برنامج يكون اللبناني في الخارج فخور بها، ونريد علاقات مميزة مع الجميع ولكن ضمن إطار الاحترام المتبادل”.

وردا على اسئلة الحضور قال الحريري : اننا في هذه المرحلة في عين العاصفة لذلك عملنا على التوصل الى تسوية من شأنها ان تفعل الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد وترسي الاستقرار خاصة اننا وفخامة الرئيس حريصون على القيام بانجازات مهمة والرئيس نبيه بري متعاون في هذا الاطار الى اقصى الحدود.

واكد الحريري ان الاعتدال هو اساس العيش المشترك والوحدة الوطنية، والتطرف من اي نوع يؤدي الى تطرف اكبر من قبل الاخرين، ان الاعتدال ليس ضعفا بل يشكل الطريق الصحيح للتقدم وتقبل الاخر. علينا ان نكون اشداء في محاربة افكار التطرف خاصة وان المتطرفين يحاولون زرع الخوف في العالم.

واعرب عن اعتقاده بالتوصل قريبا الى قانون للانتخابات النيابية واعلن ان الحكومة في صدد اتخاذ عدد كبير من الاجراءات التي تحفز الاستثمار في لبنان وتدعم مختلف القطاعات الاقتصادية فيه.

ثم التقى الرئيس الحريري سفير الإمارات في لبنان حمد الشامسي وعرض معه الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

من ناحية اخرى ابرق الرئيس الحريري الى الامين العام الجديد للامم المتحدة انطونيو غوتريس مهنئا باستلامه مهامه الجديدة.