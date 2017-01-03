دي ميستورا يغيب عن محادثات “آستانة” بشأن سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، إن المبعوث الأممي إلى سوريا استافان دي ميستورا لن يشارك في مفاوضات “آستانة” المرتقبة بشأن الأزمة السورية.

المتحدث الرسمي أوضح، في مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: “ان الأمم المتحدة لا تنظر إلى مفاوضات أستانة باعتبارها منافساً لمفاوضات جنيف بشأن الأزمة، والمزمع عقدها في الثامن من شهر شباط المقبل”.

واكتفى دوغريك بقوله: السيد استيفان دي ميستورا لن يشارك في تلك المفاوضات، لكن مسؤولاً أممياً آخر سيكون هناك، وعندما يتم تحديد اسمه فسوف أبلغكم به، وأردف قائلاً: إن دي ميستورا يواصل جهوده الرامية من أجل حل الأزمة السورية.