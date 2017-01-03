اعتقال اجنبيين في مطار اتاتورك للاشتباه في علاقتهما باعتداء اسطنبول

اعتقل الثلثاء اجنبيين في مطار اتاتورك الدولي في اسطنبول، في اطار التحقيقات الجارية لكشف المتورطين في الاعتداء الذي استهدف ملهى ليليا ليلة رأس السنة في اسطنبول، وتبنى تنظيم “داعش” مسؤوليته عنه”تبعاً لما ذكرته الوكالة التركية للانباء “دوغان”.

واوضحت ان “الشخصين اللذين لم تكشف هويتاهما، اعتقلا عند مدخل قاعة المغادرين للرحلات الدولية، واقتيدا الى المقر العام للامن في اسطنبول حيث اوقفا قيد التحقيق”.

ولا يزال منفذ الاعتداء فارا، الا ان السلطات اعتقلت حتى الان 14 شخصا في اطار التحقيقات الجارية، حسبما اعلنت وكالة الاناضول التركية للانباء في وقت سابق.