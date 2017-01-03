الحكومة التركية تسعى لتمديد حال الطوارئ

أعلنت الحكومة التركية، الثلثاء، أنها ستمدد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ نحو ستة أشهر، ثلاثة أشهر أخرى.

وأشارت الحكومة إلى أنها أحالت قانون التمديد على البرلمان، الذي من المتوقع أن يصادق عليه الليلة بغالبية أصوات الحزب الحاكم، ودعم القوميين رغم رفض حزبين معارضين.

وفي حال إقرار البرلمان لتمديد حالة الطوارئ، فإن الاستفتاء على النظام الرئاسي المنتظر المتوقع في آخر أسبوع من آذار المقبل سيجرى تحت قانون الطوارئ.

وفرضت حالة الطوارئ في تركيا إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز 2016.

وتسوغ الحكومة التركية تمديد الطوارئ بمواصلة التحقيقات المتصلة بالانقلاب الفاشل، الذي حملت مسؤوليته للداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.