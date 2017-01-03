فنيانوس: لبنان اليوم في عزاء وطني

اوضح وزير الاشغال العامة والنقل المحامي يوسف فنيانوس في تصريح “أن حجم الحادثة في اسطنبول لم يكن معروفا في بداية الأمر والأخبار بدأت ترد تباعا ثم جرت اتصالات عدة مع الرئيس سعد الحريري لمتابعة الحادثة بدقة ولاتخاذ الاجراءات المناسبة”.

واكد “أن كل الاجهزة المعنية تعاونت بشكل كامل وتام لا سيما تجاوب رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط من خلال وضع طائرة بتصرف الوزارة لنقل الأهل واللجنة الطبية”.

وقال :” إن هذه السهولة التي رأيناها في نقل الشهداء والجرحى كانت منظمة وما كنا نتمناه ألا تكون هذه الجهوزية قداتخذت في مصاب أليم كالذي نحن به اليوم”، مشيرا

الى “إن كل الاجراءات التي كان من الممكن ان تتخذ في هكذا حادث قد تم اتخاذها وكان هناك خلية أزمة وإن لم يتم إعلانها”.

اضاف :”أن الشهداء الثلاثة الذين سقطوا في الهجوم في تركيا كأنهم سقطوا في كل بقعة من لبنان وخلايا الأزمة التي تقوم بعملها داخل لبنان لمعالجة الثغرات الأمنية يجب أن تكون ذاتها لحماية اللبنانيين خارج الحدود اللبنانية”.

وقال :”إن لبنان اليوم في عزاء وطني وهذاالوقت ليس للكلام بالسياسية بل يجب التركيز على مواجهة الارهاب التكفيري”، مؤكدا على “وضوح الرؤية لدى تيار المردة التي أثبتت فعاليتها”، ومشددا على ان “التعاون بين الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية والشعب اللبناني هو ما يسمح للبنانيين أن ينعموا بالأمن والهدوء, في الوقت الذي تعجز دولة كتركيا أن تحمي نفسها من الإرهاب”، ومتمنيا على “الدول الراعية للارهاب والتي تفتح حدودها كممرات للارهابيين أن تتخلى عن سياساتها”.

وعلق فنيانوس على زيارة وفد حزب الله للنائب سليمان فرنجية مؤكدا “أن العلاقة بين حزب الله و تيارالمردة قوية ومتينة والجلسة الأخيرة كانت معلنة سبقها جلسات كثيرة غير معلنة” .

وختم الوزير فنيانوس :” أن حزب الله وتيار المردة لم يلتقيا ولا مرة إلا لخير لبنان”.