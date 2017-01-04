24 غارة جوية للتحالف الدولي ضد “داعش” في سوريا والعراق خلال يومين

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني، أن التحالف الدولي شن 24 غارة جوية ضد مواقع “داعش” في سوريا والعراق خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

ووجه طيران التحالف 14 ضربة جوية ضد مواقع التنظيم الإرهابي في سوريا مستخدما قاذفات ومقاتلات وطائرات دون طيار. أما في العراق، فشنت قوات التحالف خلال الفترة نفسها 10 ضربات جوية، دعما للقوات الحكومية في محاربتها لمسلحي “داعش”، حسبما جاء في بيان للقيادة.

وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ العام 2014 بتوجيه ضربات ضد “داعش”، علما بأن هذه العمليات في سوريا.