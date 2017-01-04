أمل علم الدين كلوني: أرغب بالمشاركة في محاكمة الأسد

أعلنت المحامية اللبنانية الناشطة في مجال حقوق الإنسان أمل علم الدين كلوني ، أنه إذا حوكم الرئيس السوري بشار الأسد بجرائم حرب ، فإنها تريد أن تكون في فريق الإدعاء.

وقالت علم الدين كلوني للقناة الرابعة في التلفزيون البريطاني: “إذا حوكم الأسد ، فسأكون مسرورة بالإنضمام إلى المحاكمة”. ولفتت إلى أن الأمم المتحدة “خلصت إلى أن الحكومة السورية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأمل علم الدين كلوني، محامية وناشطة حقوقية وكاتبة بريطانية من أصل لبناني وتحمل الجنسيتين، وهي متخصصة في القانون الدولي والقانون الجنائي وحقوق الإنسان وتسليم المجرمين.

وعملت كذلك مستشارة في عدد من اللجان في الأمم المتحدة ، ومع الأمين العام السابق كوفي عنان ، واشتهرت كوكيلة دفاع عن مؤسِّس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج ، ودافعت كذلك عن رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا تيموشينكو.