وهبي: زيارات عون العربية ستنعكس إيجابا وتعيد الثقة

أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب أمين وهبي أن “الزيارات التي يعتزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القيام بها، وتحديدا إلى السعودية والدول العربية، ستنعكس إيجابا على الوضع اللبناني، وستؤدي وظيفتها من خلال ترميم العلاقات اللبنانية – السعودية واللبنانية – العربية ، وإعادة الحيوية والاستقرار وإعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم”.

إلى ذلك، يقول محللون إن جولة عون العربية قد لا تروق للبعض من اللبنانيين وفي مقدمتهم “حزب الله” الذي لا ينفك يحاول حصر لبنان في دائرة نفوذ إيران ، ولكن ما يطمئن الحزب ربما أن هذه الجولة العربية قد ترفع الحرج عن عون ليقدم على ذات الخطوة تجاه طهران.