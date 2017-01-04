بالصورة: دقيقة صمت على ارواح شهداء اسطنبول في بعبدا… وعون ينوّه بالجهد الحكومي

يعقد مجلس الوزراء جلسته في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحضور الرئيس سعد الحريري جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري.

وفي بداية الجلسة، وقف الوزراء دقيقة صمت على نية شهداء هجوم إسطنبول.

بعدها، أكد عون أن وزارة الخارجية تتابع حادثة مقتل رجل الأعمال اللبناني أمين بكري في أنغولا، لافتا الى أن المعطيات الأولية تشير الى احتمال أن يكون الموساد وراء العملية.

ونوّه الرئيس عون بالجهد الحكومي الذي بُذل لنقل جثامين وضحايا هجوم إسطنبول ليلة رأس السنة، مهنئاً القوى الأمنية على إجراءات ليلة رأس السنة.