جديد اجرام داعش القتل بـ”الديتول”

بث تنظيم الدولة الإسلاميّة “داعش” فيديو يوثّق فيه جانبا من معركة الموصل التي شارف على الدخول في شهرها الثالث.

ويركز الفيديو على عناصر التنظيم الذين فجروا أنفسهم خلال المعركة الحالية، حيث يقدر عددهم بالمئات.

واستعرض التنظيم جانبا من شخصيات المنفذين، وبينهم أطفال وشيوخ مسنّون بالعمر، في حين دخل أحد المسنين في نوبة بكاء؛ لعدم قدرته على تفجير نفسه؛ بسبب إصابة عربته من قبل القوات العراقية.

وبلغ إجمالي العمليات الانتحارية التي نفذها التنظيم في سوريا والعراق، خلال العام الماضي، 1112 عملية، استهدفت 761 منها القوات العراقية والبيشمركة، و153 استهدفت البي كي كي، و133 استهدفت النظام السوري، فيما استهدفت 83 عملية فصائل المعارضة السورية والقوات التركية.

وفي نهاية الفيديو، الذي أطلق عليه “داعش” اسم “موكب النور”، أقدم التنظيم على إعدام شخصين؛ بتهمة التجسس لصالح القوات العراقية.

وبعد نحر الشخص الأول بسكين، قام التنظيم بتغريق رأس الآخر بوعاء ماء، وسكب مادة “الديتول” المطهرة، وذلك بعد إذاعة جزء من مكالمة الشخص نفسه مع إذاعة عراقية أيد فيها الحملة الحكومية لاستعادة الموصل، وقال إن المدينة بحاجة لـ”تنظيف بالديتول”.