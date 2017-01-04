مخاوف من خروقات أمنية في لبنان مع تضييق الخناق على “داعش” و”النصرة” في سوريا

تنامت المخاوف الأمنية في الداخل اللبناني بعد العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة إسطنبول التركية ليلة رأس السنة. فعلى الرغم من تهافت المسؤولين اللبنانيين لطمأنة المواطنين بأن الأمن ممسوك٬ فإن مراقبين رجحوا أن يكون لبنان ٬ كما تركيا والأردن وقطر٬ في عين العاصفة في المرحلة المقبلة٬ وبالتحديد مع تثبيت قرار وقف إطلاق النار في سوريا وتضييق الخناق على المجموعات الإرهابية هناك وأبرزها تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة”- أو “فتح الشام”- مما سيزيد من وتيرة عملياتها الانتقامية في البلدان المجاورة.

وتفاقمت هذه المخاوف جراء عمليات التوقيف التي نفذتها الأجهزة الأمنية قبيل الأعياد وبعدها٬ حيث تم إلقاء القبض على انتحاري جنوب البلاد كان يخطط لتفجير نفسه٬ كما تم ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لإرسال سيارات مف ّخخة إلى ضواحي مدينة بيروت واغتيال مدنيين وضّباط في الجيش اللبناني.

وقال مصدر أمني رفيع لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن الوضع الأمني بشكل عام “مطمئن” نتيجة تكثيف الأجهزة الأمنية من عملياتها الاستباقية التي تؤدي لكشف الخلايا الإرهابية قبل تنفيذ مهام كُلفت بها٬ لافتا إلى أن “الإستنفار الأمني” الذي رافق أعياد الميلاد “كانت له مفاعيل إيجابية جدا٬ لجهة تمرير الأعياد من دون أي حادث يذكر٬ إضافة لإلقاء القبض على شبكات إرهابية كانت تخطط لأكثر من عملية تستهدف مناطق وشخصيات لبنانية”.

وإذ أكد المصدر جهوزية الأجهزة اللبنانية للتعاطي مع أي “مفاجأة أمنية” وضبط الوضع بما نسبته 90 بالمائة٬ عّد أن “ما تتعرض له المجموعات الإرهابية؛ إن كان في العراق أو في سوريا٬ سيكون له صداه في الدول المجاورة نتيجة العمليات الانتقامية التي من المتوقع أن يقوموا بها٬ ولعل ما حصل في إسطنبول أول الغيث”.

وأشار المصدر إلى أن “الإرهابي شادي المولوي المرتبط بـ”جبهة النصرة” وبمجموعات إرهابية أخرى٬ يقود٬ ومن داخل مخيم عين الحلوة (الواقع جنوب لبنان)٬ شبكات وخلايا في الداخل اللبناني سعيا لتنفيذ عمليات إرهابية٬ وهو ما يخلق لنا إشكالية كبيرة مع القّيمين على أمن المخيم المطالبين بتسليم المطلوبين داخله”.

وأضاف: “نحن أمهلنا الجهات الفلسطينية بعض الوقت للبدء بتسليم هؤلاء الذين يهددون الاستقرار اللبناني٬ لكننا لا شك لن ننتظرهم للأبد٬ وسنعود لاستكمال بناء الجدار حفاظا على أمن لبنان واللبنانيين في حال لم يتجاوبوا”.