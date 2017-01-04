اسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 كانون الثاني 2017

أسرار الآلهة

استبق وزير سابق قرار مجلس الوزراء (اليوم) بإعلانه أن الاتفاق تمّ على تعيين مدير عام جديد لـ”أوجيرو”.

رفض أحد المستشفيات الكبيرة في العاصمة استقبال مريض لأنه بدأ علاجه في مستشفى آخر.

نقيب إحدى المهن الحرة لا يمارس المهنة منذ مدّة بعيدة ومع ذلك يبقى على رأس النقابة.

سأل مصدر في وزارة الاتصالات عن مصدر الحملة التي توزّع عبر الخليوي لاقفال الخطوط والامتناع عن إجراء مكالمات نهار الأحد المقبل.

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يقال

ان زوّار مرجع نيابي علقوا على المفاضلة بين احتمالي البقاء على قانون الستين أو تأجيل الانتخابات النيابية العتيدة بالقول: «يبدو أن الكحل أفضل من العمى».

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أسرار الجمهورية

بلغ حوار غير مُعلن بين حزبَين مختلفَين تاريخياً مرحلة متقدّمة، لكن الطرفَين يتريثان في إنجازه كاملاً، إلى ما بعد الإنتخابات النيابية.

يتردّد في بعض الكواليس أن التحضيرات لرخصة ثالثة في قطاع مالي حسّاس قد شارفت على الإنجاز ويستعجلها بعض النافذين.

أبلغ زعيم سياسي حزباً بارزاً أن بعض التقسيمات الإنتخابية لا تتّصف فقط بالصفة التحجيمية بل هي بمثابة الإعدام.

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اسرار اللواء

لغز

حرص وزير سيادي على زيارة أمكنة عبادة في بلد عربي يشهد تفجيرات، عند زيارته الأخيرة لإحدى مدنه الأثرية؟!

غمز

انهالت اتصالات على الجهات المعنية لتسهيل تمرير نقل اعتمادات، وتغطية تعهدات قبل نيل الحكومة الجديدة الثقة.

همس

يتّجه مرجع كبير لإحداث تغييرات جذرية في أجهزة الرقابة، على سبيل السلة الواحدة!

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