اردوغان: اعتداء اسطنبول يهدف الى اثارة انقسام في المجتمع التركي

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان اعتداء اسطنبول يهدف الى اثارة انقسام في المجتمع التركي، وقال: “هناك من يسعى لزرع بذور التفرقة في تركيا، ومهمتنا الآن تقديم المتورطين بالعمليات الإرهابية إلى القضاء”.

وشدد أردوغان على ان بلاده لن نسمح لأي كان بالمساس بنمط الحياة في تركيا. وتابع: “هناك من حاول استغلال القضية التركية في تحقيق مصالح شخصية”، مؤكداً أن بلاده تبذل كل ما بوسعها في قتال التنظيمات الإرهابية، ولا مطامع لها في دول الجوار، مشددا على أن تركيا لم تستسلم لهذه التنظيمات.

وقال أردوغان إن عملية درع الفرات بسوريا ستتمكن من السيطرة على مدينة الباب، وستواصل إلى الرقة، مضيفاً: “عازمون على تطهير مناطق أخرى، من بينها منبج السورية من الجماعات الإرهابية”.

وبخصوص العلاقات التركية – الروسية أفصح أردوغان أن تطبيع العلاقات مع روسيا من شأنه إنعاش الاقتصاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العلاقات التركية العراقية ستبقى جيدة وأن التوتر سينتهي.