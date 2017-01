بالفيديو: كيف تتعلم أي شيء في 20 ساعة فقط؟

سواء تعلق الأمر بتعلم لغة جديدة أو آلة موسيقية، يتمنى الجميع أن يحدث ذلك بأسرع وقت ممكن. ويبدو أن ذلك بات ممكنا، وفق مؤلف كتاب The First 20 Hours: How To Learn Anything، جوش كوفمان. إذ يقول إن كل إنسان قادر على تعلم أي شيء في 20 ساعة فقط، إذا اتبع الخطوات الأربع التالية:

تفكيك المهارة

من أجل تعلم مهارة جديدة ينصح الكاتب، عبر محاضرة ألقاها ضمن سلسلة محاضرات TED، بأن يقوم المتعلم بتفكيك هذه المهارة إلى قطع صغيرة، تتشكل فيها كل قطعة من خطوات صغرة. يجب أن يكون المتعلم واضحاً مع نفسه حول ما هي المهارة التي يود تعلمها بالضبط، ثم يقسمها إلى مجموعة المهارات الأصغر، ثم يقرر أي مهارة صغرى تهمه أكثر، ثم يبدأ بتعلمها أولاً. وهكذا يكون قد ربح الوقت.

إلى التطبيق فوراً

لا يجب على المتعلم أن يضيع الوقت، عليه أن يبدأ التعلم فوراً. ويجب على المتعلم أن يشرع في تجربة ما تعلمه وتطبيقه وتلقي الملاحظات، وأن يصحح نفسه أولاً بأول.

ويجب عليه جمع المعلومات الكافية حول المهارة من أجل أن يحدد هل هو على الطريق الصحيح أم لا. لذا عليه جمع المعلومات من 3 إلى 5 مصادر، قد تكون كتباً أو أقراصاً أو دروساً أو أي مصدر ثانٍ.

مسح العراقيل

اجعلوا تعلّم المهارة أسهل من خلال الابتعاد عن المشتتات التي تعرقل هذا التعلم، وعلى رأسها التلفزيون والإنترنت والألعاب وغيرها.

عمل مكثف خلال 20 ساعة

استمرّوا في الممارسة المستمرة والعمل المكثف لعشرين ساعة. ويمكن لذلك أن ينجح من خلال تخصيص 45 دقيقة فقط من يومكم لمدة شهر فقط. واصلوا التركيز في التطوير المستمر والتعلم، وسوف يأتي كل النجاح الذي تمنيتموه بالتراكم خلال هذه الفترة القصيرة فقط.