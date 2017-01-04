سقوط طائرة للجيش العراقي

أعلن الجيش العراقي، في بيان الأربعاء، عن سقوط طائرة حربية أثناء تحليق “إحدى التشكيلات”، مشيرا إلى أنها لم تسقط باستهداف من أطراف معادية.

وذكرت خلية الإعلام الحربي “أثناء تحليق إحدى تشكيلات طيران الجيش صباح الأربعاء الرابع من الجاري، سقطت احدى الطائرات بسبب خلل فني”.

غير أن خلية الإعلام الحربي لم تذكر أي معلومات أخرى بشأن الطائرة، وما إذا كانت مروحية أم مقاتلة، أو عدد طاقمها، بينما أشارت تقارير صحافية عراقية أن الطائرة سقطت قرب بيجي في محافظة صلاح الدين.

يشار إلى أن الجيش العراقي يخوض معارك ضد تنظيم داعش المتشدد في الموصل مركز محافظة نينوى، وفي مناطق أخرى من العراق