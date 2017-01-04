أوساط لبنانية تستخلص أبعاد وترددات الهجوم الإرهابي في إسطنبول

إستخلصت أوساط سياسية لبنانية من التطورات التركية وآخرها الهجوم الإرهابي على ملهى “رينا” في إسطنبول الذي ذهب ضحيته عشرات القتلى والمصابين بينهم 3 لبنانيين سقطوا ضحابا هذا الإعتداء، أمران:

– الأول، ان تركيا قررت مواصلة الحرب على الارهاب في سوريا والعراق رغم الهجوم الإرهابي في إسطنبول ، وان التنسيق العسكري مع روسيا في “الباب” السورية وفي الموصل بالعراق سيتواصل.

– والثاني، ان الارهاب الذي ضرب في إسطنبول هو نفسه الذي يضرب حيث يستطيع، وان الإدارة الأميركية الجديدة ستدخل على الشرق الاوسط بمخطط جديد ضد الإرهاب ، معطوفا على مخططها الدائم بمناصرة إسرائيل عبر نقل سفارتها من تل أبيب الى القدس، وبالتنسيق مع موسكو.