مصادر “القوات”: الدولة أثبتت بعد إكتمال نصابها الدستوري بأنها قادرة

قالت مصادر “القوات اللبنانية”، إنّ “الدولة أثبتت في أوّل إستحقاق مأسوي واجَهته بعد إكتمال نصابها الدستوري أنها قادرة على تحمّل مسؤوليتها، ما يُشعر المواطن اللبناني بعودة الدولة مرجعية يستطيع الاتّكاء عليها، وهذه الثقة بالذات تشكّل مطلباً مُلحاً للناس التي فقدت طويلاً تلك المرجعية”.

ورأت المصادر نفسها في تصريحات إلى صحيفة “الجمهورية”، “انّ مواكبة الحدث المأسوي المُتصِل بالعمل الإرهابي في إسطنبول تؤشّر إلى منحى جديد، وهذا المنحى سيتظَهّر أكثر فأكثر في جلسات مجلس الوزراء، والانطلاقة ستكون اليوم مع جدول أعمال دسِم جداً سيتم إقرار معظم بنوده، في خطوة ستعكس مزيداً من الارتياح لدى الناس”.

أضافت: “في سياق المنحى الدولَتي الجديد نفسه، تأتي زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى السعودية وقطر ومصر، هذه الجولة الكفيلة بإعادة لبنان إلى الحضن العربي تأكيداً لمِا ورد في إتفاق الطائف بأنّ “لبنان عربيّ الهوية والانتماء”، والكفيلة أيضاً بإعادة فك الحظر المالي والسياحي وفي طليعتها الهبة السعودية للجيش اللبناني وعودة السياح العرب والاستثمارات إلى لبنان”.

واعتبرت مصادر “القوات”، “أنّ الزخم الوطني الذي أحدثَه إنتخاب عون وتكليف الرئيس سعد الحريري وتشكيل الحكومة ، سيستكمل مع جلسات الحكومة وجولات الرئيس الخارجية، بما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني”.

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