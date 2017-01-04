البيت الأبيض يتجاهل تحذير ترامب بشان الإفراج عن معتقلي غوانتانامو

تعهد البيت الأبيض الثلثاء نقل عدد اضافي من معتقلي غوانتانامو ، متجاهلا طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب وقف عمليات نقل المعتقلين.

و قال المتحدث بإسم البيت الابيض جوش ايرنست انه سيتم نقل مزيد من المعتقلين. واضاف “اتوقع في هذه المرحلة مزيدا من عمليات نقل” معتقلين.

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من نشر ترامب تغريدة قال فيها: “يجب ان لا يتم الإفراج عن اي معتقل اخر من غوانتانامو . هؤلاء أشخاص خطرون للغاية ويجب عدم السماح بعودتهم الى أرض المعركة”.

ويذكر أن سجن غوانتانامو يضم حاليا 59 معتقلا، لم يحاكم سوى عدد قليل منهم، بينما الوضع القانوني للعديد منهم غير محدد.