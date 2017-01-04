خفايا غرف القلق… بين الحلم والصدمة

توّثق الفنانة الكورية جيونغ لي أحلامها وذكرياتها ومشاعرها عن طريق تصميم عوالم خيالية ثلاثية الأبعاد ذات فكرة محددة، وتصوير نفسها كإحدى الشخصيات في التصميم. وتجمع الفنانة الصور في سلسلة أطلقت عليها اسم “Stage of Mind”.

ويستغرق تحضير كل تصميم ما بين شهرين وثلاثة أشهر، وتتراوح تكلفته ما بين مئات وآلاف الدولارات. وتتجنب الفنانة الكورية استخدام المؤثرات الرقمية لتعديل الصورة قائلةً: “العملية برمّتها هي نشاط لضبط النفس والتدريب. لن أتمكن من اختبار هذه المشاعر عن طريق برنامج فوتوشوب”.

وبعد تصوير التصميم، توثّق تفيكيكه في تسجيل فيديو. وتعتبر لي تصاميمها إحدى طرق التذكر والعلاج في آن.