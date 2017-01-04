جعجع استقبل وفداً من رجال الاعمال اللبنانيين في جدة

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في معراب وفداً من رجال الاعمال اللبنانيين في جدة في حضور قنصل عام لبنان في جدة زياد عطالله، ورئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية – السعودية ايلي رزق.

وقد عرض المجتمعون أوضاع الجالية اللبنانية في المملكة العربية السعودية بالإضافة الى النشاط الاقتصادي ومساهمة رجال الأعمال اللبنانيين في التنمية الاقتصادية للمملكة، آملين أن تُعيد زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى السعودية العلاقة بين المملكة ولبنان الى سابق عهدها لنشهد عودة السياح السعوديين الأشقاء الى لبنان.

تصوير الدو ايوب