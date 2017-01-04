التدابير الأمنية الإستثنائية التي إتُخذت في فترة الأعياد.. ستستمر

أفادت معلومات أن التدابير الأمنية التي اتخذها الجيش والقوى الأمنية في فترة الأعياد ستبقى مطبقة في المرحلة المقبلة، في إطار تشديد إجراءات الحماية لحفظ الإستقرار والأمن في لبنان، وتحصين الجبهة الداخلية لمواجهة أي اعتداء إجرامي من جانب الجماعات الإرهابية التي تريد توسيع نطاق هجماتها في المنطقة.

وكشفت المصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء تعليمات أعطيت للأجهزة العسكرية والأمنية بتكثيف الإجراءات الأمنية الإستباقية لإفشال المخططات العدوانية التي قد يحضّر لها الإرهابيون في لبنان، تنفيذاً لما أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حرب لبنان الإستباقية على الإرهاب والتي أثبتت جدواها.

وعُلم أن الرئيس عون سيترأس غداً الخميس جلسة لمجلس الدفاع الأعلى للبحث في الشؤون الأمنية في البلد، واتخاذ ما يلزم لدعم الإستقرار والأمن ومواجهة مخططات الإرهاب.