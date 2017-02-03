دريان تسلّم مذكرة طالبت بفرض الأمن في بعلبك الهرمل

أدى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة الجمعة في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، ومن ثم استقبل المفتي دريان، في دار الفتوى، وفدا من “اللقاء التشاوري الوطني” في بعلبك – الهرمل الذي يشمل كل المكونات البقاعية والطوائفية والعشائرية والعائلية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني الذي قدم اليه مذكرة مطالب هي: “دعوة الدولة إلى حضور فاعل بمؤسساتها العسكرية والأمنية كافة لأنه لم يعد مسموحا أن يبقى الأمن متفلتا ومسيبا”.

واكد اللقاء “ضرورة فرض الأمن واستتبابه لكونه يشكل المدخل الصحيح لتعزيز السلم والاستقرار والضامن الأول والثابت للإنماء والاستثمار”.