“الأحرار” تنفي لائحة أسماء مرشحيها للانتخابات

صدر عن أمين الإعلام في حزب الوطنيين الأحرار إميل العليه ما يلي:

ذكر احد المواقع الالكترونية معلومات تتحدث عن ما أسماها لائحة ترشيحات حزب الوطنيين الاحرار للانتخابات النيابية المقبلة مفترضا تحالفات وموردا اسماء لمرشحين حزبيين في عدد من المناطق.

من هنا فإننا في امانة الاعلام في حزب الوطنيين الاحرار ننفي هذه المعلومات ونؤكد ان الحزب ينتظر ان يتم التوافق على قانون عادل للانتخابات ليبني على الشئ مقتضاه علما ان الثابت في هذا الموضوع هو ان تحالفاتنا ستبقى كما كانت تحت لواء المبادئ السيادية التي لم ولن نحيد عنها يوما

أخيرا يهمنا ان نذكر كافة وسائل الاعلام ان امانة الاعلام في الحزب هي المصدر الوحيد لجميع اخبار الوطنيين الاحرار وهي حاضرة دائما لاي استفسار تلافيا لاي التباس ولاعلان الموقف الرسمي للحزب كما هو.