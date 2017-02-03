تدخل إلى أحد المتاجر وتشتري ما تريده ومن ثمّ تدفع الفاتورة و”تنطر يردلك” الباقي. ولكن، ما قد لا يكون في الحسبان هو أن تحصل على “ألف ليرة لبنانية” مزوّرة.

نعم، مزوّرة من دون أن تدري! مجرّد “ألف ليرة”.

ثمّ تدخل إلى متجر آخر، تصل أمام الصندوق لتصيبك الصدمة. صاحبه غاضب من حصوله على عدد من ” الألوف” المزوّرة وليس مستعدا لقبض المزيد منها. تشعر بالخجل لبرهة، إذ إنك قد دفعت لتوّك عملة مزوّرة! فتتسمّر في أرضك وتصغي إلى صاحب المتجر الذي يمعن في التفسير عن الفروقات التي استنتجها بعد التدقيق بين العملة الأصلية والمزوّرة.

وبعد لحظة صمت، تتنفس الصعداء! “لست أنا وحدي. صندوق صاحب المحلّ مليء بـ”الألوف” المزوّرة… صاحب المحل يدرك أنه لا ذنب لي”…

هناك “ألوف” تنتقل من يد إلى أخرى وتنتشر بسرعة البرق ومن دون إدراك المواطنين الذين قد يقعون ضحايا مجرم لو تمّ القبض عليه سيعاقب بأقصى درجات العقوبات. فهو يمسّ بعملة الدولة الرسيمة وبالتالي يتعرّض لأمن الدولة وهيبتها. وقد تبيّن أن هناك خلافات في وجهات النظر… فالبعض يعتقد أن “الألف” من ملسمها تبدو مزوّرة، فيما البعض الآخر يعتقد أنها ليست مزوّرة. اختلافات في الآراء والتكهنات… والمطلوب معرفة ما صحة ما يتمّ تداوله في السوق!

الأمر غير مسموح، ولا بدّ من القيام بإجراءات فورية تحدّ من ذلك “الوباء” الذي يتفشى وقد يخرج عن السيطرة، فيما المواطن ضحية يد خفية مجرمة طليقة تنعم بنيلها من مكانة الدولة وبجمع الثروات غير المشروعة.

هذه “الألوف” ظهرت منذ مدة من دون أن تكون منتشرة في هذا الشكل، ولكن من يحمي المواطن والتاجر؟

نترك هذا الأمر رهنا بيد القوى الأمنية التي لدينا كل الثقة بها للحدّ من تفشي هذه العملات المشبوهة في لبنان.

وللتفرقة بين “الألف” الأصلية والأخرى التي قد تكون مقلّدة بحسب ما يتداوله البعض، نشير إلى الصور أدناه: