بعد ان قامت مجموعة من طلاب كليّة الإعلام في جامعة سيّدة اللّويزة NDU بتوجيه نداء إلى الشباب تدعوهم من خلاله إلى مجابهة التّطرّف والتّصدّي لتداعياته، سطع نجم هذه المجموعة في الولايات المتحدة الأميركية حيث فازت بـ” the Facebook Global Digital Challenge to counter extremism”.

توجه الطلاب وهم: جيسيكا قلاط، نور سلامة، كريستينا عاصي، ريئبال بو زكي وإيفا عويس، والمشرف على المشروع نعوم أبي آدم الى الولايات المتحدة بعد عدد كبير من ورش العمل والجلسات الحوارية في لبنان، بمشاركة عدد كبير من الإعلاميين والناشطين، للمشاركة بتحدّي المنافسة برعاية “فيسبوك”، وأطلق الطلاب على حملتهم اسم Act 2 impact،Aspiration Communication” Transformation ” وبنوا أسسها على قاعدة التّواصل الرّامي إلى المساهمة في بلورة التّغيير.

وتنافس اللبنانييون مع عدد من الطلاب من كل أنحاء العالم، فاحتدمت المنافسة مع طلاب الجامعتين الإيطالية والبلجيكية، ليحسمها طلاب الـNDU، رافعين الراية اللبنانية في قلب العاصمة الأميركية.

أما المشروع اللبناني الفائز، فيتمحور حول كيفية خلق أفلام عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لأبطالها القدرة على التأثير بالمشاهد لإيصال أفكار تتصدّى للتطرّف، وإرسال هذه الأفلام كرسائل الى أشخاص موجودين في المناطق الأكثر عرضةً للتطرف، اما المشروع القادم فهو السعي الى خلق أفلام جديدة.

الناشط في جهاز الإعلام والتواصل في “القوات اللبانية” والأستاذ المشرف على المشروع في جامعة سيدة اللويزة، نعوم أبي آدم، شرح لموقع “القوات اللبنانية” ان جامعة الـ”NDU” ربحت المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومثّلت لبنان في الولايات المتحدة وقد فاز طرح الجامعة وكان الأول في العالم.

ولفت الى ان المرحلة المقبلة هي إجراء مقابلات وإجتماعات في أميركا، للحصول على الدعم المالي ليتحول هذا الجهد من مجرد فكرة على “فيسبوك” الى خطة عالمية تحدّ من أنواع التطرف.

وشرح أبي آدم ان المشروع القادم سيكون عبارة عن فيديوهات قصيرة ما بين الـ 20 و 30 ثانية بهدف التوعية ضد مخاطر التطرف والانعزال، تحت عنوان Super heroes أبطالها أشخاص إستطاعوا تخطّي ظاهرة الفقر أو البؤس أو اي من تلك الظواهر المؤدية الى التطرف، “فنحن بحاجة لبعث الأمل إيماناً بحياة أفضل، والأهم كيفية استعمال أقسام facebook لمواجهة مظاهر التطرف التي تستهدف الشباب من قبل مجموعات إرهابية ومتطرفة”، كاشفاً عن مشاركة الفريق اللبناني بتدريب الـ “IVLP international visitors leadership program”، في العاصمة الأميركية – واشنطن، وبإجراء مقابلات مع كل السياسيين، إضافة الى المشاركة في دورات تدريبية مع متخصصين بوسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم التوجه الى الأمم المتحدة في نيويورك – قسم مكافحة الإرهاب والتطرف، على أن نتوجه في الأيام الثلاثة الأخيرة الى Californa Silicon Valley – Facebook Campus.

وزير الإعلام ملحم رياشي بارك للطلاب في تغريدة له عبر “تويتر”.