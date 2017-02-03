مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة في 3/2/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

من باب المندب ووصول مدمرة أميركية في سياق التهديدات لإيران مرورا بما جرى أمام متحف اللوفر في باريس وانتهاء باجتماع أستانة يوم الاثنين المقبل والمخاوف الروسية من إحباط مؤتمر جنيف تبدو المنطقة تتغير سياسيا وعسكريا ويرجح خبراء حصول تطورات دراماتيكية نابعة من الخلاف بين الادارة الاميركية وكل من حكومتي إيران وروسيا وكذلك حكومات دول الاتحاد الاوروبي.

وفي ظل ما يجري في الخارج إستعدادات في القصر الجمهوري لسفر الرئيس عون الى كل من القاهرة وعمان في زيارتين سريعتين.

وفي موضوع الانتخابات النيابية شدد الرئيس عون على أهمية وجود إرادة في الوصول الى قانون لهذه الانتخابات مشيرا الى استعداده للدعوة الى استفتاء في حال سدت الأفق.

عودة الى تطورات المنطقة سجال أميركي-إيراني عالي الوتيرة على قاعدة الرد على تجربة الصاروخ البالستي ووزيرة الخزانة في واشنطن أعلنت عن عقوبات على أفراد بينهم لبنانيان وكذلك على كيانات تابعة لإيران.

==============================

* مقدمة نشرة أخبار الـnbn

الفراغ ممنوع التمديد محظور والستين إنتهى، لاءات ثلاث رفعها الرئيس نبيه بري علها تشكل حافزا لجميع القوى للدفع نحو فرصة ما زالت متاحة للوصول الى قانون انتخاب مثالي رغم المهل الضاغطة.

البحث جار عن سفينة نجاة تقود البلد بعكس رياح الفراغ الذي إن وقع لن يكون لا في مصلحة البلد ولا في مصلحة أحد.

ولأن الطرح النسبي هو القاعدة التي تنطلق منها وتعود اليها كل الصيغ عاد التركيز على مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي ينص على النسبية الكاملة في الدوائر التي يمكن جعلها 10 أو 12 أو 13 أو وفق واحدة من ثلاثة خيارات للدوائر الاربع عشرة مع الصوت التفضيلي الذي يجعل النظام الاكثري موجودا في هذه الصيغة.

رئيس الجمهورية ميشال عون وصف الازمة بأنها تكمن في أن كل واحد يريد ان يسحق الاقلية الموجودة في طائفته ويمد يده على جيب الآخر كي يشلحه عددا من المقاعد.

على المستوى الدولي يمارس الرئيس الاميركي دونالد ترامب سياسة الهروب الى الامام عله ينتشل نفسه من مستنقع قراراته الداخلية فيصوب بقصر نظر على المدى البعيد ويقول ان ايران تلعب بالنار تعليقا على الصاروخ الذي أطلقته طهران خلال الايام السابقة.

ترامب غرد بخفة دم قائلا: طهران لا تقدر كم كان أوباما لطيفا وأنا لست كذلك. ولأن التغريدة بالتغريدة تذكر ردت ايران بكلمات مختصرة ولكنها عابرة للقارات: التهديدات لا تؤثر كثيرا فينا ولن نبدأ بالحرب أبدا لكن يمكننا الاعتماد على أدواتنا.

الواقع ان ادارة ترامب كما سابقتها غير قادرة على أي تحرك عسكري بدليل ما حصل في الرقة السورية وهي جل ما تملكه فرض العقوبات الاقتصادية كما فعلت واذا عرف السبب بطل العجب إبحثوا عن اسرائيل.

==============================

* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

هي حرب نجوم جديدة ام حرب طواحين الهواء التي يخوضها الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع الخصوم والحلفاء على حد سواء.. لم يعدم ترامب وسيلة لمطالعة العالم بقرارات او تغريدات جديدة، وآخرها اللعب بالنار مع ايران..

عقوبات جديدة على بعض الشركات والاشخاص قالت الادارة الاميركية انها خطوة اولى، قابلتها طهران بلغة الواثق انها لا تخيفها التهديدات حتى ولو وضع ترامب كل خياراتها على الطاولة، فطاولة ايران ليست ضيقة، وانها ستترك للوقت ليعرف شخص عديم الخبرة كترامب كيف يخاطب ايران، وعليه أن يسأل أسلافه عن هزيمتهم في أفغانستان وسوريا والعراق..

في لبنان المشكلة السالفة والباقية الى الآن لا زالت قانون الانتخاب، وان كان رئيس الجمهورية غير خائف، ويملك من الحلول الدستورية ما يكفي كما يقول، فان رئيس مجلس النواب لم يقطع الامل بعد، وان كانت المهمة صعبة كما تقول مصادره..

اللجنة الرباعية لم تعد المؤشر الوحيد للقياس، فالمشاورات الثنائية تتسارع في غير اتجاه، وان كان الكل يرمي الكرة في ملعب الآخرين، فان الجميع امام مسؤولية لاستنباط قانون جديد، اما القانون الذي يؤمن الحل الامثل، ولا يحتاج الى اجتهاد، فهو النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو ما ينصب عليه جهد حزب الل كما قال نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم.

=============================

* مقدمة نشرة أخبار الـotv

رغم مرور الوقت وملامسة حاجز المهل المصيرية، تبدو بعبدا مطمئنة إلى أن قانونا جديدا وعادلا للانتخابات النيابية، سيبصر النور … وخصوصا أن ذلك سيكون ضمن آجال زمنية تحمي لبنان من اللجوء إلى الخيارات الجذرية التي يتيحها الدستور … حفاظا على مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات، لا بعض المتسلطين عليه منذ عقود الوصايات والإقطاعيات وبيوتات العنف والعفن … أما حول أسباب هذا الاطمئنان الظاهر في بعبدا، فقد كشفت معلومات الـ otv، أن رسائل مباشرة وصلت خلال الأيام الماضية، من قبل كل من عين التينة كما بيت الوسط، مفادها أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما رئيس الحكومة سعد الحريري، مصممان على أمرين اثنين: أولا التمسك بالاتفاق والانسجام الكاملين مع رئيس الجمهورية … وثانيا التزامهما إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، يؤمن صحة التمثيل، وينسجم مع مقتضيات الميثاق والدستور ومبادئ الديمقراطية العادلة والشفافة … موقف تطمئن إليه بعبدا، وتبني عليه التزامها الوطني الذي أكدته في خطاب القسم وما تلاه من مواقف رئاسية، من أنه لا ستين ولا تمديد، ولا ابتزاز ولا اهتزاز، ولا خطر ولا أكلة لحوم بشر …عدالة قانون الانتخاب حتمية … ولن تنتظر ما بعد القبر، كما كانت عدالة المغدورة نسرين … فماذا حصل في قضية الاغتيال الوحشي؟

=============================

* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

قانون الانتخابات عود على بدء في ظل الاختلاف على قاعدة المعايير التي سيتضمنها القانون المقترح فيما اعاد رئيس الجمهورية ميشال عون التاكيد انه اذا ما لم يتم التوصل الى قانون انتخابي يمثل كل شرائح الشعب اللبناني فلن تقوم عدالة ولن يكون هناك استقرار سياسي في البلد لافتا الى انه قد يطرح الاستفتاء في حال اقفل الافق امام انجاز قانون جديد. الرئيس عون اكد ان لا خلاف مع الرئيس سعد الحريري واصفا علاقتهما بالممتازة.

دوليا برز الى الواجهة الاعتداء الارهابي على رجل امن فرنسي بالقرب من متحف اللوفر. الاعتداء الذي ووجه باطلاق النار على المعتدي تخلله اخلاء منطقة الوفر وحملات دهم وتفتيش.

وفي السياق الدولي ايضا السجال يتصاعد بين الادراة الاميركية وايران ليغرد الرئيس الاميركي دونالد ترامب قائلا إن طهران تلعب بالنار.الإيرانيون لا يقدرون كم كان الرئيس اوباما طيبا معهم. ولن اكون هكذا.

===============================

* مقدمة نشرة أخبار الـLBCI

انتهى الاسبوع وليس في اليد مشروع قانون للانتخابات النيابية يمكن القول ان الانتخابات ستجرى على اساسه. السجال ما زال متصاعدا وليس في الافق ما يشير الى ان التقدم سيكون سريعا في ظل التباعد بين الافرقاء حول القانون، والسجالات التي اندلعت بين الرابية وبنشعي تؤشر الى ان الخلاف بات اعمق من مجرد تباين في وجهات النظر على قانون الانتخابات وهذا الخلاف من شأنه ان يؤدي الى اصطفافات سياسية لا تساعد على تعبيد الطريق امام القانون، والسؤال الذي بات مطروحا هو كيف سيتم التعامل مع مرحلة الفراغ النيابي في ظل السقوط المتابع لمشاريع القوانين.

وفي ظل تمسك رئيس الجمهورية بحقه في عدم التوقيع على مرسوم دعوة الهيئة الناخبة، اما السؤال الثاني فهو هل يمكن ان ينعكس هذا التباعد في المواقف على السلطة التنفيذية؟ ماذا عن الملفات التي بدأ العمل على معالجتها؟ قبل كل ذلك نتوقف عند ملف الكازينو الذي حصلت عليه الـlbci والذي تحركت على اساسه وزارة العدل والملف يفند حجم المخالفات في الكازينو.

===============================

* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”

التصعيد الانتخابي سيد الموقف فالرئيس عون اعلن انه مصمم على المواجهة وانه قد يطرح الاستفتاء في حال اقفال الطرق امام قانون جديد اما النائب اكرم شهيب فكشف للـmtv ان الوزير جبران باسيل قال انه ممنوع على النائب جنبلاط ايصال نائب مسيحي الى البرلمان، اذا بالتصعيد ينتهي اسبوع سقوط الصيغتين ففي اول الاسبوع سقط المختلط القائم على المناصفة بين الاكثري والنسبي وفي آخر الاسبوع سقط المختلط الثاني المرتكز على معادلة 75 مقعدا للأكثري مقابل 53 مقعدا للنسبي.

سقوط المختلطين اعاد الامور الى نقطة الصفر تقريبا في ظل غياب اي جديد عن اللجنة الرباعية المكلفة بحث القانون العتيد، مصادر متابعة للملف الانتخابي اكدت للـmtv ان العمل يتركز على حلين اما مختلط جديد او الانتخاب على مرحلتين اي التأهيل الأكثري على مستوى القضاء والانتخاب النسبي على مستوى المحافظات.

دوليا ترامب شغل العالم بمواقفه، اذ اعتبر تعليقا على هجوم لوفر ان ارهابيا اسلاميا نفذه فيما اكد من جهة اخرى انه لن يكون طيبا مع ايران كما كان اوباما معها.

==============================

* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

سلاح الفراغ حي على الاستفتاء. فعلى مسافة الأيام الباقية من عمر المهلة الزمنية ليقدم المجلس النيابي قانون الانتخاب الجديد طفح كيل بعبدا فأعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أمام وفد نقابة المحررين أنه قد يطرح الاستفتاء في حال انسداد الأفق أمام قانون جديد ويبدو أن سيد قصر الشعب لم يعدْ له من معين سوى الشعب وعليه الاتكال في أن يقول مصدر السلطات كلمته في صناديق الاستفتاء قبل أن يقولها في الشارع .عون وضع احتمال الاستفتاء في موضعه وقرار الاحتكام إلى الناس خيار ليس مرا بعدما أثبتت التجربة أن الاحتكام إلى مجلس غير شرعي مدد لنفسه مرتين وعينه على الثالثة ما هي إلا مضيعة للوقت وإذا كان الدستور لم يلحظ في نصه خيار الاستفتاء سلبا أم إيجابا إلا أن لبنان اليوم ليس بحاجة إلى الهجرة إلى فرساي والاستعانة بالمنتدب الفرنسي لإقرار القانون النسبي كما حدث عام ألف وتسعمئة وتسعة عشر لأن طريق بعبدا أقرب والأمر متاح اليوم أمام رئيس الجمهورية ليعيد الى الناس صوتها في أن تقرر من يحكمها وبناء على أي قانون فكيف بوجود قانون محال إلى مجلس الوزراء موقع من الثلاثي سليمان ميقاتيوشربل وهو قانون قابل للحياة تصويتا في مجلس النواب واستفتاء بأصوات الشعب. وعلى ما يبدو فإن الاستفتاء هو آخر الدواء لا الأحلاف الثنائية ولا اللقاءات الرباعية التي انتهت من حيث بدأت بعد عملية استدراج وقع التيار الوطني في حبائلها وأوهم رئيسه بأن قلب عين التينة على المسيحيين وحقوقهم وفي الواقع ألب عليه المسيحيين بأطيافهم الكتائبية والقواتية والمردة مضافا إليهم الدروز والسنة ليولد القانون المسخ بعد أسبوعين أهدرهما رئيس مجلس النواب نبيه بري من عمر استحقاق داهم لن يرى النور كي لا يسحب بساط الرئاسة الثانية من تحت قدميه. ربح بري جولة أخرى بإضاعة الفرص بعد جولات رمى فيها لاعب النرد بسبعة عشر قانون انتخاب وقال للسلطة التشريعية فتشوا في كومة القوانين عن قانون غير قابل للحياة في ظل سلطة كل زعيم فيها يريد أن يسحق الأقلية الموجودة في طائفته ويريد أن يمد يده على جيب الآخر كي يكسب مزيدا من المقاعد وأضاف عون ثمة من قال حدودكم هنا ولا يمكن أن تتخطوها ولحمي لا يؤكل. وحتى لا يأكل الفاجر مال التاجر أعط ما للشعب للشعب.