ترامب: قرار القاضي سيعرض أميركا لمشاكل كثيرة

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار قاض اتحادي بتعليق مرسوم يحظر موقتا دخول مواطني سبع دول مسلمة بأنه “سخيف”.

وكتب على تويتر في سلسلة تغريدات صباحية غداة قرار قاض فدرالي في سياتل تعليق مرسوم ترامب أن “رأي هذا الذي يسمى بالقاضي، والذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، أمر سخيف وسيتم إلغاؤه”.

وأكد ترامب أن قرار القاضي سيعرض البلاد “لمشاكل كبيرة” .

وأصدرت محكمة سياتل بولاية واشنطن، الجمعة، قرارا يقضي بإيقاف العمل الموقت بقرار ترامب التنفيذي المتعلق بتعليق الهجرة للاجئين والزائرين من سبع دول.

وبعد هذا القرار، سمحت هيئة الجمارك والحدود الأميركية بإعادة إصدار تأشيرات دخول للمتأثرين بقرار الرئيس الأميركي.

ونصت المحكمة في قرارها على تطبيق الإيقاف الموقت في عموم الولايات الأميركية.

ويمثل أمر التقييد الموقت، الذي أصدره القاضي تحديا كبيرا لقرار الرئيس، رغم أنه مازال بإمكان إدارته الطعن على الحكم .