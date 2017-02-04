“داعشي” روسي خطط لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر في قبضة الأمن

أمرت النيابة المصرية بحبس مواطن روسي بتهمة الانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، واعتزامه تنفيذ عمليات ارهابية لصالح التنظيم في مصر . وقررت نيابة القاهرة الجديدة حبس المواطن الروسي (ا. ن.) 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكان مواطنو منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة قد اشتبهوا في مواطن روسي يقيم بالمنطقة منذ شهور، ويأتي بأفعال غريبة ويجلب معه لشقته حقائب كبيرة يوميا. وعلى الفور تم إبلاغ الأمن الوطني الذي بدأ في مراقبته.

وكشفت التحريات أن الروسي يتبع تنظيم “داعش” الإرهابي وسافر إلى سوريا عبر تركيا ، وهناك تم تكليفه بالسفر إلى مصر للقيام بعمليات ارهابية لصالح التنظيم.

وبمداهمة شقته عُثر على مراسلات بينه وبين قيادات التنظيم عبر حاسوبه الآلي، وصورا تجمعه بزعيم التنظيم “أبو بكر البغدادي” وباقي قيادات التنظيم وعدة تكليفات وأوامر من قيادات التنظيم له.

وتبيّن أن “الداعشي” الروسي المتهم له اسم حركي هو “عبد الحميد رسلان”. وعُثر بمنزله على ملابس مموهة وهي نفس الملابس التي يرتديها عناصر التنظيم.

تم القبض على المتهم وإبلاغ السفارة الروسية. وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.