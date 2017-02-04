بعد قرابة عام ونصف عام على ارتكاب واحدة من ابشع المجازر بحق الثروة الحرجية في قرية صغار في قضاء البترون، وقريتي معاد وفغال في قضاء جبيل، اصدرت القاضية المنفردة الجزائية في البترون كارلا رحال، حكماً قضى ببراءة المتهمين “لعدم كفاية الدليل”، علماً ان محاضر الضبط التي نظمها حراس الاحراج في الشمال وجبل لبنان، افادت بقطع ما يزيد عن 400 طن من الاشجار الحرجية غالبيتها من السنديان، كانت تشكل واحدة من اكبر الغابات المعمرة على اراضي دير مار شليطا القطارة التابع للرهبانية اللبنانية المارونية، اضافة الى اراضٍ خاصة ومشاعات.

ويفترض بناء على هذا المحضر ان يتم تغريم المتهمين بما يزيد عن ٨٠٠ مليون ليرة لبنانية، على اقل تقدير. وليس معلوماً بعد، اذا كانت النيابة العامة في الشمال سوف تستأنف قرار القاضي المنفرد الجزائي في البترون، لكن حيثيات هذا القرار، وما تضمنه من تجهيل وتجاهل للمعطيات والوقائع وافادات الشهود، ومحاضر حراس الاحراج ومهندسة في وزارة الزراعة، والتقارير الصحفية التي وثقت المجزرة، يضع علامات استفهام حول دوافع صدور هذا القرار القضائي بتبرئة المتهمي،ن وبينهم القيم على دير مار شليطا القطارة الاب سيمون عبود. هي ليست المرة الاولى التي تصدر القاضية رحال قرارات بتبرئة متهمين بارتكاب جرائم بيئية، فلقد سبق واصدرت في العام 2014 قراراً بتبرئة مجموعة من الصيادين غير الشرعيين، نشروا عبر موقع فيسبوك صوراً لمجزرة مرتكبة بحق أكثر من ٤٠ طائراً من الطيور المحلقة المهاجرة من نوع اللقلق والكركي، المحرم صيدها دولياً، وذلك في احدى المناطق في قضاء الكورة.

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