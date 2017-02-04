الرياشي: القانون المختلط قام من الموت… ولم يُدفن

أكّد وزير الاعلام ملحم الرياشي ان مبدأ قانون الانتخابات المختلط قام من الموت ولم يُدفن الا ان هناك افكارا تُدفن وتُبنى من جديد مشددا على ان القوات تؤيد القانون المختلط بين الاكثري والنسبي.

واعتبر في حديث عبر “صوت لبنان” الأشرفية ان المهلة ليست اساسية ولكننا نستعجل كي تكون المهلة ضمن المواقيت الاساسية لانتخابات ايار او حزيران وقال:”لن نعود الى قانون الستين وعلى اساس المهلة قد يحصل تمديد تقني لمجلس النواب وثمة “حشر” حتى تكون الانتخابات في مواعيدها”.

ولفت الى ان قاعدة البحث الاساسية هي المختلط مؤكدا ان رئيس الجمهورية لن يوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في حال عدم اقرار قانون جديد.

واعتبر ان ما يفعله النائب وليد جنبلاط من معارضة المختلط شيء طبيعي ويجب ان يفعله معتبرا ان لا مشكلة لنا بأي قانون يؤمن صحّة تمثيل المسيحيين ولا يظلم الآخرين.

ورأى الرياشي ان العيش طبيعي داخل مجلس الوزراء وثمة شراكة حقيقية من أجل زمن افضل للبنانيين مشيرا الى ان الوقت للتعاون والتفاعل مع بعضنا من اجل نجاح مهمة الحكومة .

وأوضح ان رئيس الجمهورية يمارس السلطة كحاكم وحكم ويجب دعم الرئيس عون والوقوف الى جانبه وهو يحترم خطاب القسم ويسعى لتنفيذه.