رفول: سيكون لدينا قانون انتخاب جديد خلال فترة قصيرة جداً

أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول انه خلال فترة قصيرة جداً من الان، خلال اسبوع او اسبوعين، سيكون لدينا قانون انتخاب جديد تجري على اساسه الانتخابات النيابية.

وقال رفول، موفداً من رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال جولته في محافظة عكار: “ان الرئيس عون يعتبر عكار من اعز المناطق اللبنانية عليه، لانه في عز الازمات وفي المراحل الخطيرة التي مر بها كان شباب عكار الى جانبه ومعه ولم يتراجعوا عن واجبهم الوطني. اننا اليوم في بيت كريم عزيز علينا جدا، مشهود له في السابق واليوم بمواقف وطنية تجمع ولا تفرق واخوية نحن بحاجة اليها. واننا من عكار وامام الجميع نعلن اننا مؤتمون على ما جاء في خطاب القسم وتطبيقه، لأنه وخلال السنوات الست المقبلة سيكون للمناطق المحرومة الاهمية عند فخامة الرئيس وعند مجلس الوزراء، ونحن لا نسمي هذه المناطق الأطراف، انما هي مداخل، هي حماة لبنان وعكار التي انمزجت دماء ابنائها بتراب الوطن وحمته، أكرر مع الجميع انها منطقة محرومة”.

الصراف

ثم القى الصراف كلمة رحب فيها برفول في عكار وفي دارة البعريني، وقال: “إن كل مواطن لبناني يتكل على القصر الجمهوري بعد الله بمرتبة ابعد مما يتكل على الوزارات، ومهامكم في وزارة رئاسة الجمهورية هي اكثر من مهام اكثرية الوزارات بكونها الوزارة المنسقة بين الوزارات والقصر الجمهوري، وعليكم ان تلتقوا بالمواطن ايضا وتحملوا همومه وشكواه الى رأس الهرم، فمسؤوليتكم اكبر من مسؤولياتنا بكثير”.