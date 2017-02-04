رفول: التعاون القائم بين “التيار” و”القوات” كل يوم أفضل من يوم

اختتم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول زيارته الى عكار، بلقاء جامع في قاعة كنيسة سيدة الغسالة في بلدة القبيات، حضره رجال دين وفاعليات عكارية وهيئة “التيار الوطني الحر” في المنطقة وحشد كبير من المناصرين.

وقال رفول في كلمة ألقاها: “المصالحة مع “القوات اللبنانية” عززت الوحدة المسيحية التي هي المدخل للوحدة اللبنانية، واننا نشهد على ان التعاون القائم بين “التيار” و”القوات” كل يوم افضل من يوم، واننا نعزز العلاقة يوما اثر يوم ايضا. كانوا يقولون لنا اتفقوا مع بعضكم البعض وغدا ينتخب رئيس للجمهورية، وعندما اتفقنا مع بعضنا تفاجأوا”.

وأضاف: “الانتخابات تؤدي الى شراكة حقيقية ومناصفة سليمة، ونحن دخلنا في هذا الفصل ولن نتراجع، ونحن اليوم سنكمل التفاهمات، ان مع القوات اللبنانية او مع تيار المستقبل ومع حزب الله، وسوف نسعى ايضا لتحقيق تفاهم مع حزب الكتائب اللبنانية ومع المردة، ولنا تفاهم ايضا مع الحزب القومي، ولكن مع الحزب التقدمي الاشتركي لم نستطع ان نحقق خطوة، الا أن هناك خطوات تتحضر وسنستمر بالمحاولات”.

وتابع: “اننا في ظرف مصيري وخطير جدا تمر به المنطقة على مستوى الوجود، حيث يحكى عن تقسيم للمنطقة واضعاف العرب في المنطقة، ويحكى عن تقاتل العرب وعن استمرار التقاتل لشل قدرتهم نهائيا، نحن اليوم وفي هذا المناخ وجهتنا جميعا لبنان، لتحصين وحدتنا الداخلية والتفاهم على خطة عمل لحماية وطننا، وبعدها نطل على الخارج. وحتى لو كان هناك اختلاف بالرأي بالنسبة الى الخارج، المهم ان لا يكون هناك خلاف داخلي بيننا. والنموذج الذي نعيشه اليوم اعطى استقرارا للبلد والاقتصاد يبدأ بالانتعاش عندما يكون هناك استقرار، وهناك استثمارات كثيرة تتحضر”.