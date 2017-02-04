اسرار الصحف ليوم السبت 4 شباط 2017

أسرار الآلهة

يعود الكلام على إمكان القيام بعمليات ارهابيّة بعدما ضاقت السبل بالارهابيّين في مناطق سوريّة عدّة.

قال وزير في 8 آذار إن مشروع القانون المختلط أعدّہ حزب “القوات” وتبنّاه “التيار” ما يجعل جعجع اللاعب الأوّل.

سأل مرجع مصرفي سابق عن مدى مراقبة مصرف لبنان لفروع المصارف في الخارج فيما يمارس رقابة مشدّدة في الداخل.

ادعى مسؤول إعلامي لأحد الأحزاب، أن حزبه قادر على جمع مئة ألف في أي مهرجان يحشد إليه لكن ذلك ليس هدفه.

لا يزال ملف الضمان الاجتماعي مفتوحاً على رغم الجهود لإبعاد التهمة عن كثيرين وتبرئتهم.

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يقال

إنّ أوساطاً ديبلوماسية في واشنطن تشير إلى أن قرار نشر المدمّرة «يو أس أس كول» قبالة السواحل اليمنية، غداة تعرّض الفرقاطة السعودية لهجوم بزوارق انتحارية حوثية، يشكّل أول ردّ عملي أميركي على تهديد إيران لمضيق باب المندب وأولى الترجمات العسكرية للتحذير الرسمي الذي وجّهته إدارة ترامب لطهران.

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أسرار الجمهورية

يُنتظر وصول وفود أجنبية مهمة الى لبنان في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.

تتخوّف مصادر ديبلوماسية مِن أن تصيب مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبنان بشكل غير مباشر على الصعيدين الإقتصادي والأمني.

دار حديث على شكل عتاب بين رئيس كتلة نيابية ومرجع بارز على خلفية هجوم طاول رئيس الكتلة حيث لم تُبدِ المرجعية موقفاً من الذي حصل.

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اسرار اللواء

لغز

السبب في تمديد رئيس حزب وسطي ولايته، يعود إلى طبيعة الأزمة المقبلة التي تحتاج لمواجهة قوية!

غمز

انعكس خلاف بين مسؤولين في مؤسسة إعلامية رسمية على العاملين في المؤسسة، على أكثر من مستوى.

همس

تنطلق تحضيرات دستورية للردّ على أية محاولات للفراغ من مطالعة المرجع الدستوري ادمون رباط بأن الدستور اللبناني لا يلحظ الفراغ في أي من مواده.

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