إعتصام للجنة متابعة مشروع مساواة الاجازة الجامعية الأربعاء

دعت لجنة المتابعة لمشروع مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية جميع المعلمين حملة الإجازات الجامعية الذين يمارسون التدريس في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي الى التجمع والاعتصام أمام مجلس النواب في ساحة النجمة، العاشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل في 8 الحالي، للمطالبة بمناقشة مشروع قانون المساواة وإقراره في لجنة التربية النيابية، مناشدين رئيسة اللجنة النائب بهية الحريري واعضاء اللجنة ومقررها والنائب علي فياض الإسراع في وضع المشروع على جدول أعمال اللجنة، وإحقاق حق هؤلاء المعلمين الذين عانوا من حرمانهم من 9 درجات الفارق بينهم وبين زملائهم حملة الإجازة التعليمية.

وناشدت اللجنة الرؤساء الثلاثة وجميع النواب التدخل بإقرار هذا المشروع ووضعه موضع التنفيذ، علما أن هذا الإجحاف اللاحق بعدد من المعلمين لا يكلف الدولة أعباء مادية باهظة، بهدف تحقيق العدالة التربوية المنشودة.