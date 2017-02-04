السفارة البريطانية: باتل جدّدت التزام بلادها بزيادة دعم قطاع التعليم

أصدر المكتب الاعلامي في السفارة البريطانية، بيانا حول زيارة وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتل للبنان، استهله بالاشارة إلى ان باتل أعلنت “أن بريطانيا تفي بالتزامها دعم التعليم النوعي في لبنان بمبلغ 160 مليون جنيه استرليني على اربع سنوات”، وإلى انه “كما بالنسبة الى العام الماضي سيسمح هذا التمويل ل147 ألف تلميذ اضافي بالالتحاق بالمدارس الرسمية وسيحافظ على توفير التعليم المجاني للجميع. يدعم هذا التمويل تحقيق احد اهداف مؤتمر لندن وهو توفير التعليم لكل الاطفال بحلول 2016/2017 وتوفير ثلاثة ملايين كتاب مدرسي واعادة تأهيل ما لا يقل عن عشر مدارس ورفع معايير التعليم”.

وأضاف المكتب: “قامت باتل بهذا الاعلان خلال زيارة الى لبنان لمناسبة مرور عام على مؤتمر لندن الذي اتفقت خلاله الدول المانحة على دعم التنمية في لبنان على المديين المتوسط والطويل بموجب اعلان النوايا للحكومة اللبنانية. وكانت الاسرة الدولية قد تعهدت في الرابع من شباط 2016 بتوفير أكثر من 12 مليار دولار لدعم سوريا والجوار، وهو أعلى مبلغ يتم التعهد بتقديمه في يوم واحد استجابة لأزمة انسانية. ولقد بلغ التمويل البريطاني للبنان لهذا العام فقط 114 مليون جنيه استرليني وتعهدنا الاستمرار بدعم لبنان ليس فقط في قطاع التعليم بل أيضا في مجال التنمية الاوسع للسنوات الأربع التالية”.

ولفت إلى أن باتل “هي أول وزيرة بريطانية تزور لبنان منذ تولي الحكومة اللبنانية الجديدة مهامها”، وانها نقلت تهاني الحكومة البريطانية “الى رئيسي الجمهورية (العماد ميشال عون) والحكومة (سعد الحريري). إضافة إلى انها “وتكريما للشراكة الوثيقة التي تربط الحكومتين اللبنانية والبريطانية، أقامت مأدبة عشاء للوزراء العاملين على تطبيق خطة لبنان للاستجابة للازمة. وكررت في كل لقاءاتها التزام بريطانيا الثابت في استقرار لبنان”.

كما أشار المكتب إلى ان باتل كانت “قد تفقدت صباحا اللاجئين السوريين واطلعت على الاوضاع الصعبة التي يعيشونها في ظل الشتاء القارس، وعلى مساهمة بريطانيا في التخفيف من هذه المعاناة عبر تأهيل مساكن اللاجئين وتحسين الامدادات الصحية وشبكة المياه لعشرات الآلاف من اللبنانيين واللاجئين. كما زارت مدرسة حيث يتابع أطفال لبنانيون ولاجئون تعليمهم في مبان تم تأهيلها وجرى تحسين معايير التعليم فيها بدعم دولي. في هذه المناسبة صرحت باتل :”لا يكفي ان يلتحق الاطفال بالمدارس بل نحرص بأن يكون مستوى تعليمهم جيدا وبأن يضمن لهم مستقبلا أفضل”.

وجاء في بيان المكتب أيضا ان “بريطانيا هي الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي تفي بالتزامها تجاه الأهداف الانمائية للألفية القاضية بتخصيص 0.7% من اجمالي الناتج القومي لمساعدة التنمية الخارجية. لقد وفت بريطانيا بتعهدها لأربع سنوات. استكملت دفع مبلغ 160 مليون جنيه استرليني كانت تعهدت بدفعه على اربع سنوات لدعم التعليم خلال مؤتمر دعم سوريا والمنطقة. ويقسم على الشكل التالي:

أعلنت باتل أن بريطانيا ترفع دعمها الاجمالي للتعليم الرسمي الى 100 مليون جنيه استرليني على اربع سنوات. هذا المبلغ سيضمن التحاق 147.700 طالب اضافي من اللبنانيين وغير اللبنانيين بالتعليم الرسمي ويؤمن ما يزيد عن ثلاثة ملايين كتاب مدرسي الى الأطفال في لبنان ويعيد تأهيل عشر مدارس على الاقل ويدعم ما لا يقل عن 75% من الاساتذة لمواكبة متطلبات المعايير المهنية الوطنية الجديدة فضلا عن دعم اولويات الاصلاح لوزارة التعليم بما في ذلك استخدام البيانات واطار وطني لتقييم التعليم.

قدمت وزارة التنمية الدولية البريطانية 60 مليون دولار لليونيسف لدعم التعليم غير الرسمي وحماية الاطفال وضمان “عدم ضياع جيل” نتيجة الازمة السورية، كما اعلنت الوزيرة في صيف العام 2016. هذا البرنامج مصمم لدعم الاطفال اللاجئين الاقل حظوة خارج المدارس (سوريون وفلسطينيون وعراقيون) والاطفال اللبنانيين الاكثر فقرا وسيؤمن تعليما غير رسمي لقرابة المئة الف طفل على اربع سنوات. كما يستجيب البرنامج للحاجة الملحة لتامين الحماية ل287 الف طفل وطفلة ومقدمي رعاية عبر تأمين وصولهم الى الخدمات الهادفة الى الوقاية من العنف والاستغلال وصدهما والمساعدة على تشجيع الممارسات الايجابية بشأن قضايا زواج وعمالة الأطفال”.