تفجير “إرهابي” في عاصمة البحرين ولا إصابات

أفادت وزارة الداخلية البحرينية الأحد بوقوع تفجير بواسطة قنبلة وصفته بـ”الإرهابي” على مشارف العاصمة البحرينية المنامة، من دون وقوع خسائر بشرية.

وقالت الوزارة على حسابها في “تويتر”: “وقع تفجير إرهابي على شارع البديع مما أدى إلى تعرض عدد من السيارات المدنية إلى أضرار من دون وقوع إصابات، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها”.

وكان هجوم مسلح نفذته “مجموعة إرهابية” من خمسة عناصر في كانون الثاني الماضي قد استهدف سجن “جو” جنوب شرقي البلاد، أسفر أيضاً عن هروب عشرة من المحكومين في قضايا إرهابية.

وفي منتصف الشهر نفسه أصيب أحد رجال الأمن بعيار ناري على موقع لدورية أمنية في قرية بني جمرة شمال غربي البلاد.

والأسبوع الماضي شهد مقتل ضابط بحريني بالرصاص في “عمل إرهابي” في منطقة “البلاد القديم” غرب العاصمة الأحد الماضي.