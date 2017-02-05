الشاب: العلاقة تبقى متينة بين عون والحريري مهما حاولوا

أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب باسم الشاب على متانة هذه العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري واستمراريتها، مشدداً على أنه “مهما حاولوا وضع العصي في الدواليب أمام العهد الجديد وأمام الحكومة الجديدة، ومهما حاولوا القول بأن العلاقة بين الرئيسين غير جيدة وذاهبين نحو الصدام، ستبقى هذه العلاقة جيدة كما كانت وستستمر وستبقى لأنها مفتاح الحل لجميع العقد في البلد”.

ولفت الشاب في حديث إلى صحيفة “المستقبل”، إلى أنه “لولا هذه العلاقة لما كنّا قد رأينا كل هذه النجاحات التي تحققت والتي تعتبر إستثنائية، ولم نشهد لها مثيلاً من قبل، بدءاً من إقرار المراسيم النفطية وصولاً الى التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية في البلد من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار فيه، وهذا ما شهدناه بأم العين قبل أسابيع عندما أحبطت شعبة المعلومات ومخابرات الجيش تفجير مقهى الكوستا في شارع الحمرا الذي يضج بالحياة”، مؤكداً أن “هناك أجواء إيجابية بين الرئيسين وأجواء من التعاون وهذا ما ينعكس على البلد، وهنا رغبة مشتركة في النهوض بالبلد والحفاظ على الدولة والمؤسسات وسط الصراعات المحيطة بالمنطقةط.

وعن وجود بعض التباينات في ما يخص قانون الإنتخاب ، يوضح الشاب أن “هذا الأمر يحدث غالباً ودوماً في بازار الربع الساعة الأخير في محاولة لتحقيق مكاسب إضافية من قبل كل فريق، ولكن هذا الخلاف أو التباين لن يتعدى حدوده ويصل الى حد الإختلاف، لأن الأطراف كلها متفقة على ضرورة الحفاظ على الأجواء الإيجابية في البلد وعلى الإستقرار الموجود والوصول الى قانون إنتخاب يرضى به كل اللبنانيين”.

وأشار الى أن “تيار المستقبل كان من أول المسهّلين لهذا الأمر، وهو أول من طالب بقانون إنتخاب جديد وقدّم إقتراح القانون المختلط، إلا أن البعض حاولوا رمي ما هم مبتلون به على تيار المستقبل واتهامه بالتعطيل، ولكن الشمس طالعة والناس قاشعة، ودولة الرئيس سعد الحريري أبدى استعداده واستعداد تيار “المستقبل” للإتفاق على قانون إنتخاب جديد يرضي كل اللبنانيين”.