الشاب: لا أحد يحاول الاستئثار بالقرار أو إلغاء طرف آخر من خلال القانون الجديد

أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب باسم الشاب أن الزخم الذي أتى بالعماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية ومن بعده تشكيل الحكومة والانتهاء من بيانها الوزاري بسرعة قياسية سينسحب على قانون الانتخاب، مشيراً الى أن الأجواء ايجابية وهناك نحو أسبوعين قبل دعوة الهيئات الناخبة.

وفي حديث الى إذاعة “صوت لبنان – الضبية”، قال الشاب إن القانون الجديد الذي سيتم الاتفاق عليه سيكون مختلطاً بين النظامين الأكثري والنسبي، مشدداً على أن أحداً لن يقبل بالفراغ في مجلس النواب.

وتوقّع أن يتم تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة لشهرين أو ثلاثة للتحضير للقانون الجديد الذي سيراعي خصوصية كل الأفرقاء، رافضاً مقولة إن طرفاً يحاول الاستئثار بالقرار أو إلغاء طرف آخر من خلال القانون الانتخابي الجديد.

ورأى الشاب أن تحالف تيار “المستقبل” مع “التيار الوطني الحر” أهمّ بكثير من خسارة بعض المقاعد النيابية هنا وهناك، مؤكداً أن مرحلة قانون الانتخاب ستمرّ بسلام بين الرئيسين عون والحريري وستشهد المرحلة المقبلة خلط أوراق وتحالفات جديدة في أكثر من منطقة.

واعتبر أن كلام رئيس الجمهورية عن الفراغ هو لحث الأفرقاء لعدم الوصول الى هذا الفراغ.