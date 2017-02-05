الاستئناف الأميركي: لا عمل بقرار حظر السفر.. ومطار بيروت يمنح الرعايا “الضوء الأخضر”

بعدما رفضت محكمة استئناف أميركية، اليوم الأحد، طلب وزارة العدل إعادة العمل بقرار حظر السفر الى الولايات المتحدة الأميركية، بدأت شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي السماح لرعايا الدول السبع التي كان شملها القرار الأميركي بمنع سفرها الى الولايات المتحدة الاميركية موقتاً، بالتوجه الى الولايات المتحدة على متن رحلات الشركات الوطنية والعربية والأجنبية، تطبيقاً لقوانين السفر العالمية الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا).

وفي هذا الإطار، غادر بيروت اليوم عدد من العائلات السورية الحاملة لوثائق رسمية تخولها الدخول الى الأراضي الاميركية متوجهة الى هناك، عن طريق بعض الدول الاوروبية والعربية الأخرى.