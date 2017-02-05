نتنياهو توجه إلى لندن: سأبحث مع ماي في بناء تحالف دولي ضد إيران

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن أنه سيؤكد خلال اجتماعه مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي في لندن غدا الإثنين، على ضرورة الوقوف في وجه ما سماه النهج العدائي والإستفزازي الإيراني “الذي اشتد خلال الأيام الأخيرة”.

وأضاف نتنياهو – وهو في طريقه مساء الأحد إلى بريطانيا في زيارة رسمية- أن على رأس المواضيع التي سيبحثها مع نظيرته البريطانية ومع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارته إلى واشنطن الأسبوع المقبل، “بناء تحالف عالمي يضع حدا للتمادي الإيراني”.

وتابع أن إسرائيل تقف على عتبة مرحلة جديدة إقليميا وعالميا، وأن الفضل في ذلك للتغيرات التي أتت بإدارات جديدة صديقة في لندن وواشنطن.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أنه سيبحث في لقائه غدا مع ماي ووزير خارجيتها بوريس جونسون ، تعزيز العلاقات الدبلوماسية والأمنية والإقتصادية بين الجانبين. وتوقعت الإذاعة أن تعرب ماي خلال الاجتماع عن قلقها من تكثيف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.

وكانت متحدثة بإسم رئيسة الوزراء البريطانية، قال إن ماي ستطرح قضية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مع نظيرها الإسرائيلي، لكن محادثاتهما ستركز على تعزيز التجارة استعدادا لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي .