جنجنيان: مستمرون في التواصل مع الجميع لدفن “الستين” إلى غير رجعة

أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب شانت جنجنيان أنه “من الضروري جداً أن تستمر الأجواء الإيجابية والتفاؤلية في البلد، لأنها تعطي الأمل للناس بأن المستقبل سيكون أفضل، وبأن التعاون بين مختلف القوى السياسية سيؤدي الى مزيد من الإنتاجية في معالجة شؤون الناس وهمومهم”.

واشار جنجنيان في حديث إلى صحيفة “المستقبل”أ إلى أن “أملنا كبير في التوصل الى قانون إنتخاب يرضي الجميع، وهذا لن يتحقق إلا بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع المكونات”.

ولفت إلى “أننا كـ”قوات لبنانية” مستمرون بالسعي والتواصل مع الجميع من أجل الوصول الى قانون إنتخاب عادل يبدد هواجس الجميع، وندفن معه “قانون الستين” الى غير رجعة”، متمنياً “الوصول الى حل يرضي الجميع قبل 20 شباط الجاري”.