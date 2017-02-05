بالصورة: إصابة دراج بجروح لملاحقته مواطنا لم يمتثل لحاجز بشكا

أعلنت قوى الأمن الداخلي أنه عند الساعة 11.00 من تاريخ 4/2/2017 وأثناء تنفيذ حاجز في شكا من قبل مفرزة سير أميون، تمّ الاشتباه بسيارة من دون لوحة خلفية، لافتة إلى أن رئيس الدورية طلب من السائق التوقف فلم يمتثل وفر مسرعا، وعلى الفور لحق به الرقيب الدراج خالد خضر لتوقيفه، فاعترض طريقه بالسيارة، ما أدى إلى سقوطه عن الدراجة وإصابته بجروح بالغة، نقل على اثرها إلى المستشفى للمعالجة، حيث تبين انه مصاب بنزيف داخلي وبكسور في عموده الفقري والقفص الصدري كما أجريت له عملية جراحية.

وأضافت:”نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت دورية من فصيلة شكا من توقيف اللبناني ع.ن. (1992). والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

في هذا الصدد، اتصل اللواء ابراهيم بصبوص بخضر للاطمئنان على حالته الصحية وهنأه على تفانيه في تأدية الواجب.

