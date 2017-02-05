وزارة العدل الأميركية تستأنف وترامب يؤكد: “من أجل سلامة بلدنا.. سنفوز”

إستأنفت وزارة العدل الأميركية حكم محكمة سياتل في ولاية واشنطن ، الذي علق موقتا العمل بالقرار التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يمنع الهجرة والسفر من سبع دول في الشرق الأوسط.

وفي أول تعليق له على طعن الحكومة الأميركية بتعليق حظر السفر، قال الرئيس ترامب: “”سنفوز. من أجل سلامة بلدنا، نحن سوف نفوز”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت السبت، أنه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة، التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة سياتل أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.

وجاء في بيان أصدره مسؤول في الوزارة: “تراجعنا عن التعليق المؤقت للتأشيرات. الأشخاص الذين يحملون تأشيرات لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت سارية”.

وفي وقت سابق من السبت، وصف ترامب قرار القاضي بتعليق مرسومه الذي يحظر مؤقتا دخول مواطني 7 دول، بأنه “سخيف”.

وكتب الرئيس الأميركي على “تويتر” في سلسلة تغريدات صباحية غداة القرار: “رأي هذا الذي يسمى بالقاضي الذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، أمر سخيف وسيتم إلغاؤه”، مؤكدا أن “قرار القاضي سيعرض البلاد “لمشاكل كبيرة”.

وكانت محكمة سياتل بولاية واشنطن قد أصدرت الجمعة الماضي، قرارا يقضي بإيقاف العمل المؤقت بقرار ترامب التنفيذي المتعلق بتعليق الهجرة للاجئين والزائرين من 7 دول أغلب سكانها مسلمون، هي إيران وسوريا والعراق والسودان وليبيا واليمن والصومال.

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