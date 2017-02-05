إحالة أوراق ذابح بائع خمور قبطي إلى مفتي مصر

أحالت محكمة جنايات مصرية اوراق رجل مسلم تهم بقتل بائع خمور قبطي في الاسكندرية إلى المفتي للحصول على موافقته على إصدار حكم بالإعدام بحقه، وفق مسؤول قضائي.

وأوضح المسؤول أن محكمة جنايات الاسكندرية قررت إحالة اوراق عادل ابو النور السيد الى المفتي لأخذ رأيه قبل اصدار حكم بالاعدام عليه، وفقا للاجراءات الجنائية المعمول بها في مصر.

وحددت المحكمة التاسع من آذار المقبل موعدا للنطق بالحكم.

ويعد رأي المفتي استشاريا ولكن نادرا ما يخالف المفتي قرار المحكمة.

وحوكم عادل ابو النور السيد (50 عاما) بتهمة قتل لمعي يوسف (61 عاما) وهو صاحب محل لبيع الخمور في الثاني من كانون الثاني الماضي في منطقة سيدي بشر بغرب الاسكندرية. وتم توقيفه بعد اقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة.