لعبة تساعدكم على تخفيض الوزن من دون حمية

يعتبر المشكل الأكبر لتخفيض الوزن هو اتباع الحمية وتجنب الأكل غير الصحي. إذ كشفت الدراسات أن الطعام الغني بالسكر والذهون يفرز هرمونات الراحة والمتعة في الدماغ بشكل أكبر، ما يجعل من الصعب استبداله بالطعام الصحي. لكن العلماء طوروا تطبيقاً جديداً يحل هذا المشكل.

وبحسب “تيليغراف” البريطاني، فالتطبيق الجديد يدعى FoodT، وهو تطبيق “أندرويد” سيتم إطلاقه بعد أيام، ويعتمد على لعبة إلكترونية طورها علماء النفس في جامعة إيكستر تعمل على تدريب المستخدم على تبني خيارات أكثر صحية لكن بطريقة ممتعة.

ويتلخص مبدأ اللعبة في إظهار سلسلة صور لأغذية صحية وأخرى غير صحية، ويجمع المستخدم النقاط من خلال مواصلة اختياره الأغذية الصحية.

ويقول العلماء إن سر قوة اللعبة تكمن في كون عملية مكافأة المستخدم على اختياره الصحي، تحاكي عقلياً المتعة العقلية التي يمنحها الدماغ عند اختيار الوجبات السكرية والدسمة.

وقالت عالمة النفس، ناتاليا لورنس، إن 10 دقائق فقط من هذه اللعبة ستكون كافية لتحقيق المتعة الكافية التي يأخذها العقل من الطعام اللذيذ.

وكانت دراسة أجريت على 83 شخصاً قد توصلت إلى أن اللعبة الإلكتروينة جعلت اللاعبين يأكلون 220 سعرة حرارية أقل كل يوم.

وعلقت العالمة بالقول: “كم هو جميل أن نرى أن تطبيقنا المجاني والبسيط قد ساعد الناس على تغيير عاداتهم السيئة في الأكل، وأثّر إيجابياً على حياتهم”.