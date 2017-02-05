باسيل إلى اللبنانيين في كاب تاون: نريد ان تستعيدوا جنسيتكم وعلاقتكم ببلدكم

ركّز وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على “اهمية ميزة التنوع الموجودة في لبنان وفي جنوب افريقيا”، داعيا الجميع الى “المشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي سيعقد في شهر ايار المقبل في بيروت”.

وآمل خلال حفل استقبال أقامته الجالية اللبنانية في كاب تاون على شرفه بعد انتقاله من جوهانسبرغ جنوب افريقيا: “ان تستعاد الروابط مع الارض والهوية” قائلاً: “ان هويتنا اثمن شيء عندنا، لقد نجحنا اخيرا في إقرار قانون استعادة الجنسية، واعتقد ان الكثيرين منكم يستطيعون الافادة من هذا القانون. نحن نريدكم ان تستعيدوا جنسيتكم وعلاقتكم ببلدكم”.

وأضاف نحن “اليوم بحاجة إليكم، رغم اننا منتشرون في كل العالم الا ان ما يجمعنا هو الكثير من الروابط مثل التسامح والإنسانية والحرية، وكلها أمور نحارب من اجلها في لبنان وندفع الثمن غاليا”.

ثم كانت كلمة ترحيبية بإسم الجالية القاها مايكل لويس تحدث فيها عن تاريخ الهجرة الى تلك البقعة من العالم.

وكان الوزير باسيل قد شارك والوفد المرافق في الذبيحة الالهية لمناسبة عيد مارون، في كنيسة “سيدة أرز لبنان” التابعة لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة في جوهانسبرغ، قبل مغادرته إلى كاب تاون، حيث ترأس القداس الزائر الرسولي لموارنة افريقيا الخورأسقف سيمون فضول، وعاونه كهنة الجمعية.