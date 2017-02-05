اشكال وتضارب داخل المستشفى الحكومي في القبة

وقع اشكال كبير داخل المستشفى الحكومي في القبة حيث تطور الى تدافع وتضارب.

وفي التفاصيل ان إحدى رئيسات الاقسام وتدعى ع.أ. قد تلاسنت مع ممرضة متمرنة داخل المستشفى فدفعتها وضربتها، وعلى الفور اتصلت المتمرنة بوالدها الذي حضر الى المكان وتلاسن مع رئيسة القسم ثم قام بضربها.

واثر الاشكال والتعدي، اتصلت رئيسة القسم بعائلتها حيث قدم عدد من الشبان من اقربائها بالاضافة لضابط في الجيش اللبناني برتبة رائد وقد افاد عدد من الشهود والمرضى ان الاشكال تطور الى تضارب وتدافع بعد قدوم عدد من الشبان من الطرفين بالاضافة لأمن المستشفى.

وقد تدخلت على اثرها دورية من الجيش والمخابرات حيث تم تطويق الاشكال وتحويل جميع المشاركين للتحقيق.