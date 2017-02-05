انشقاق في صفوف “داعش”: “البغدادي عاجز فلا يعد خليفة لنا”

أعلن مصدر أمني في نينوى، اليوم الأحد، أنّ “بعض عناصر “داعش” وقياداتهم نقضوا بيعتهم لأبي بكر البغدادي، ورفضوا تنفيذ عمليات إنتحارية”، لافتاً إلى حصول انشقاق حاد في صفوف التنظيم بسبب غياب زعيمه واعتباره عاجزاً وفاقداً للقدرة والسلطان.

وقال المصدر في حديث لـ”السومرية نيوز”: “هناك انشقاق في صفوف “داعش” بعد نقض عناصر وقيادات بالتنظيم لبيعة أبي بكر البغدادي، الذي بايعوه كخليفة على السمع والطاعة في العسر واليسر، بعد تداول أنباء في المدينة عن مقتل الأخير”، مبيناً أنّ “أحد قياديي داعش الإرهابي السوري المدعو أبو عبد الله الشامي الذي كان يقاتل في الموصل مع مجموعة من ما يعرفون بالانغماسيين أعلن نقضه لبيعة البغدادي كون البيعة للمجهول تعتبر باطلة لافتقاد البغدادي القدرة”.

وأضاف المصدر أنّ “المنشقين عن البغدادي استشهدوا بروايـات للبخـاري وابن تيمية، مفادها أن لا طاعة لمعدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء”، مبيناً أنّ “الشامي تساءل، كيف نبايع البغدادي إماما علينا وهو عاجز ولا يستطيع أن يحمي الأراضي التي سيطرنا عليها فلا يعد خليفة لنا”.